Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti
Son dakika: Hafta sonunda Galatasaray'la oynanacak olan dev derbi öncesinde Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcusu Adil Rami'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcusu Adil Rami'nin sözleşmesini feshettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Büyük beklentilerle transfer edilen Adil Rami, Fenerbahçe formasıyla istenilen performansı gösteremedi. Süper Lig'de 1 maçta forma giyen deneyimli stoper, Türkiye Kupası'nda 6 maçta oynadı.
FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU
Ayrılığı TFF'ye bildiren Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Haber Videosu: Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti
-
YAHU BİRDE FALCAO OYNAMIYOR DİYE ORTALIĞI BİR BİRİNE KATTILAR YEDİKLERİ HALTA BAK HERİF LİGDE OYNAMADAN PARACIKLARI KAPTI GİTTİ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Nasıl klüp yönetilmez dersine sırf fenevbahçe konu olsa 4 yıl okutulurCevap Yaz 3 Yayından Kaldır