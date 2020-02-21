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Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti

Son dakika: Hafta sonunda Galatasaray'la oynanacak olan dev derbi öncesinde Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcusu Adil Rami'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

21.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:40
Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti

, Fransız futbolcusu Adil Rami'nin sözleşmesini feshettiğini 'na (TFF) bildirdi.

Büyük beklentilerle transfer edilen Adil Rami, Fenerbahçe formasıyla istenilen performansı gösteremedi. Süper Lig'de 1 maçta forma giyen deneyimli stoper, Türkiye Kupası'nda 6 maçta oynadı.

FENERBAHÇE AYRILIĞI DUYURDU

Ayrılığı TFF'ye bildiren Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.


Haber Videosu

: Son dakika: Fenerbahçe, Adil Rami'nin sözleşmesini feshetti
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HABER YORUMLARI (2)

  • AKIL VAR MANTIK VAR...:
    YAHU BİRDE FALCAO OYNAMIYOR DİYE ORTALIĞI BİR BİRİNE KATTILAR YEDİKLERİ HALTA BAK HERİF LİGDE OYNAMADAN PARACIKLARI KAPTI GİTTİ.
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