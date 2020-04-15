Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son dakika: 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son test sonucunun negatif çıktığını söyledi. Terim, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığımı düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında verdi. Terim, koronavirüs testinin negatife döndüğünü söyledi. İşte Terim'in açıklamaları:

"Merhabalar. Öncelikle herkesi çok özledim. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum. Sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa diliyorum ve sabır diliyorum.

"İNŞALLAH BİRKAÇ İNSANIN HAYATINA DOKUNURUM"

"Yaklaşık 1 aydır bu virüsle mücadele ediyorum. Hiç kolay değildi. Bugün ilk negatif test sonucumu paylaşmak istedim. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığımı düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder.

"ÜLKE OLARAK İNŞALLAH BUNU DA ATLATACAĞIZ"

Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız.Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç o da canımız.

"LÜTFEN BU İŞİ CİDDİYE ALIN"

Lütfen kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun, elim kalbimde."