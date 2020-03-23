Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Terim yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak Etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN TESTİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

GALATASARAY: SENİNLEYİZ HOCAM

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha..." denildi.

FENERBAHÇE'DEN TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." dedi.

TRABZONSPOR'DAN DA MESAJ GELDİ

Trabzonspor, "Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.