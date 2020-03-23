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Fatih Terim, Spor, Güncel

Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Terim yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak Etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" dedi.

23.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:30
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN TESTİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Tecrübeli yöneticinin eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Çiftin özel bir hastanede karantinada olduğu ifade edildi.

GALATASARAY: SENİNLEYİZ HOCAM

Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha..." denildi.

FENERBAHÇE'DEN TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." dedi.

TRABZONSPOR'DAN DA MESAJ GELDİ

Trabzonspor, "Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Haber Yorumları (21)
500
KUZEYİN UŞAĞI: ÇOK GEÇMİŞ OLSUN HOCAM, ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN, BU İLLET HASTALIKTAN VİRÜSTEN KURTULACAĞIZ, ATLATACAĞIZ, TEZ ZAMANDA İNŞALLAH. . .
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HASAN KOÇYİĞİT: Çok geçmiş olsun imparator. Allah acil şifalar versin inşallah değerli hocamıza
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TAMER: Gecmis olsun.Allah tüm hastalarımıza şifalar versin.Tez zamanda bu koronavirüsunden kurtulmayı nasip etsin.Allah devletimize zeval vermesin.
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EREN: Genel olarak 1. Sınıf insan bunlarda bile çıkıyor ise bu hastalık 2. Sınıf insanlarda önlenemez bir hal alacak
Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
KİM: Allahım şifa versin bunu da yenecen inşallah hocam ölmeni bekleyenleri sevindirmesin mevlam.
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
KADIKÖY: Hastalığa yenik düştü haberini bekliyoruz. Türk futbolunun temüzlenmesi adına devrim olur. Allahım çok büyüksün
Cevap Yaz 104 24 Yayından Kaldır
HALİM: Kadıköy maymun musun lan sen düdük
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YY: Sen nasıl bir malsin ya
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VATANDAŞ BEY: Yazıklar olsun senin gibilere insanlık nedir fikrin var mı acaba
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MARDİNLİ: KONUŞMA GEVŞEK
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500
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