Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Babası Hayatını Kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Adana'da hastanede tedavi gören babası 93 yaşındaki Talat Terim, bu sabah yaşamını yitirdi.

Yaşlılığa bağlı olarakhastalıkları bulunan 3 çocuk babası Talat Terim, rahatsızlığı artınca 10 gün önce Adana Acıbadem Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Galatasaray'ın Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Adana'ya gelen Fatih Terim, babası ziyaret edip son durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Talat Terim, bugün saat 08.50'de yapılan müdahaleye rağmen yaşama veda etti.Galatasaray'ın bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Fatih Terim de acı haberi alınca Adana'ya hareket etti.

BU SABAH 08.50'DE HAYATINI KAYBETTİ

Talat Terim'in bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak,Terim'in saat08.50'de yaşamını yitirdiğini söyledi. Soyupak, "Kendisi bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle hastanemizde izleniyordu. Kendisini bu sabah saat 08.50'de kaybettik" dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü ise Talat Terim'in ölümünün ardından internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklama şöyle; "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Talat Terim'in yaşamını kaybettiğini duyulması üzerine çok sayıda çok sayıda yakını ve hastaneye akın etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de hastaneye gelerek Terim'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Talat Terim'in Adana Asri Mezarlık'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe, Fatih Terim'in babasının hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-Lacivertliler, "Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor, Fatih Terim'in kaybıyla ilgili şu mesajı yayınladı:

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, Talat Terim'le ilgili şu açıklamayı yaptı:

"A Milli Futbol Takımımızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş, Fatih Terim'in babasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, Terim Ailesi'ne ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."