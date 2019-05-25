Fatih Terim 5 Yıl Daha Galatasaray'da
Galatasaray Kulübü, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen Başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi.
"5. YILDIZIN EKSİK OLAN KANATLARINI DOLDURACAĞIZ"
Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı.
TERİM İMZAYI ATTI
Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
-
şenol bile kaçtı . . . keyfi kaçtı - kendi kaçtı fikirleri kaçtı . . . . şimdi menejerlerden para kazanacak şu futbolcuyu al bunu al milli takıma yine köşesin ha şenol. . .Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
-
Seneye başarısız olup Abdurrahim Mustafa Fatih üçü de çekip giderCevap Yaz 11 22 Yayından Kaldır
-
5 yılda 3 kez şampiyon olsak yeter . . . 5 te 5 de yaparda sıkılırız o zaman ::::))) hocam 2 yılıda kardeş payı yaptır şu tinercilerle _ bahçıvanspora . . .Cevap Yaz 18 11 Yayından Kaldır
-
5 yıl daha çirkefliğe devamCevap Yaz 15 27 Yayından Kaldır
-
Allah kimseyi bu adamı ve yaptıklarını savunacak kadar cahil yapmasın.Cevap Yaz 15 38 Yayından Kaldır