Son Dakika! ABD'nin kararının ardından F-35 programı yetkilisinden Türkiye açıklaması
Son dakika! F-35 programı yetkilisi "Türk şirketler F-35 parçası üretimini sürdürüyor. ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından kademeli çıkarmasının şu an üretime etkisi yok" dedi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını istemeyen ABD, Ankara'yı üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarıyla tehdit etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderilen mektupta S-400 alınırsa F-35 programının bitirileceği ifade edildi. ABD-Türkiye arasında S-400 krizine ilişkin konuşan F-35 programı yetkilisi "Türk şirketler F-35 parçası üretimini sürdürüyor. ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından kademeli çıkarmasının şu an üretime etkisi yok" ifadeleri kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın
Son Dakika Haberleri