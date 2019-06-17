Son Dakika! ABD'nin kararının ardından F-35 programı yetkilisinden Türkiye açıklaması

Son Dakika! ABD'nin kararının ardından F-35 programı yetkilisinden Türkiye açıklaması

Son dakika! F-35 programı yetkilisi "Türk şirketler F-35 parçası üretimini sürdürüyor. ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından kademeli çıkarmasının şu an üretime etkisi yok" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını istemeyen ABD, Ankara'yı üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarıyla tehdit etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderilen mektupta S-400 alınırsa F-35 programının bitirileceği ifade edildi. ABD-Türkiye arasında S-400 krizine ilişkin konuşan F-35 programı yetkilisi "Türk şirketler F-35 parçası üretimini sürdürüyor. ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından kademeli çıkarmasının şu an üretime etkisi yok" ifadeleri kullandı.

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