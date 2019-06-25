Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası'nı imzalayarak onayladı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te kabul edilen Yeni Askerlik Yasası'nı imzalayarak onayladı. Kanun, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kanun yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik kanunu'nu onayladı. Kanun, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız askerlik kanununu imzaladı." açıklamasını yaptı.
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