Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası'nı imzalayarak onayladı

Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası'nı imzalayarak onayladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te kabul edilen Yeni Askerlik Yasası'nı imzalayarak onayladı. Kanun, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kanun yürürlüğe girecek.

Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Yasası'nı imzalayarak onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik kanunu'nu onayladı. Kanun, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız askerlik kanununu imzaladı." açıklamasını yaptı.

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