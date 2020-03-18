Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede alınacak ekonomik tedbir paketini açıkladı. Erdoğan, "Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
18.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, koronavirüse karşı alınan 21 maddelik ekonomik tedbirleri açıklarken Halkbank'a kredi borcu olan vatandaşlarımızın kredilerinin 3 ay süreyle faizsiz şekilde erteleneceğini açıkladı.
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