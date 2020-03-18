Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede alınacak ekonomik tedbir paketini açıkladı. Erdoğan, "Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, koronavirüse karşı alınan 21 maddelik ekonomik tedbirleri açıklarken Halkbank'a kredi borcu olan vatandaşlarımızın kredilerinin 3 ay süreyle faizsiz şekilde erteleneceğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...