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Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede alınacak ekonomik tedbir paketini açıkladı. Erdoğan, "Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

18.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:15
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, koronavirüse karşı alınan 21 maddelik ekonomik tedbirleri açıklarken Halkbank'a kredi borcu olan vatandaşlarımızın kredilerinin 3 ay süreyle faizsiz şekilde erteleneceğini açıkladı.

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Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz

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Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz

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