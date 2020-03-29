Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik tarihi mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.
29.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:14
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz" ifadelerini kullandı.
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