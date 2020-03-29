Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik tarihi mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıntılar geliyor...