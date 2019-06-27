Son Dakika! Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi

Elektrik fiyatına 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14,98 zam yapılmasını kararlaştırdı. EPDK'nin bugün yaptığı toplantı neticesinde kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi.

TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Enerji sektörünün artan maliyetleri elektriğe zam olarak yansıdı. Başta Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) olmak üzere kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin maliyet artışlarıyla ilgili talepleri bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda masaya yatırıldı.

Kurum, elektrikte biriken maliyetlerin bir kısmının tüketiciye yansıtılmasına karar verdi. Buna göre, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.