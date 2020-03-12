Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
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Cristiano Ronaldo, Juventus, Portekiz, Spor, Dünya

Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı

Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantina altına alındı.

12.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:09
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı

Juventus forması giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, felç geçiren annesini ziyaret etmek için alınan özel izinle geçtiğimiz günlerde ülkesine gitmişti.

DETAYLI KONTROLLERİ YAPILACAK

Juventus'tan takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs görülmesinin ardından İtalya'ya bir süre dönmeyeceğini kulübe bildiren Ronaldo, Portekiz'de bulunduğuMadeira'da karantina altına alındı.

Ronaldo'nun 14 gün boyunca karantina altında kalacağı ve detaylı kontrollerini yapılacağı ifade edildi.

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Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı

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Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı

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Haber Yorumları (7)
500
MESSİ: Coronaldo
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VATANDAŞ: abi şu maçları da seyircisiz oynatın yaa. gslilerin zaten maça gideceğini mi düşünüyorsunuz 50 bin kişi nefes nefese. 1 kişide olsa maç çıkışına kadar en az 10 bin kişiye bulaşır
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BEYİN BEDAVA: messi bunu beğendi :)
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CR7: real madrid bunu beğendi :)
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MAVRO: ALLAH KORUSUN SENİ
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FATİH AK: adam için iyi olur 14 gün kafa dinler. dinlenir.
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BYRUE: ÜSTAT TAM TERSİ OLMASIN MI. RONALDO GİTMEK İSTEMİYOR :) AZ HABERE DİKKAT EDİN LA
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500
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