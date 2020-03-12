Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantina altına alındı.
12.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:09
Juventus forması giyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, felç geçiren annesini ziyaret etmek için alınan özel izinle geçtiğimiz günlerde ülkesine gitmişti.
DETAYLI KONTROLLERİ YAPILACAK
Juventus'tan takım arkadaşı Rugani'de koronavirüs görülmesinin ardından İtalya'ya bir süre dönmeyeceğini kulübe bildiren Ronaldo, Portekiz'de bulunduğuMadeira'da karantina altına alındı.
Ronaldo'nun 14 gün boyunca karantina altında kalacağı ve detaylı kontrollerini yapılacağı ifade edildi.
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Haberin Videosu: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı