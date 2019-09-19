Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi

19.09.2019 14:21

Serbest stilde mindere çıkan Süleyman Atlı ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile yenerek bir üst tura yükseldi.

Milli güreşçi ikinci maçında İtalyan Givi Davidovi karşısında minderden 10-0 sayı tuşuyla galip ayrılarak çeyrek finalist oldu.

Süleyman Atlı çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic'i 5-4 yenerek yarı finale ismini yazdırdı. Milli sporcu bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini de almış oldu.

Milli güreşçimiz, yarı finalde ise Kazak Nurislam Sanayev'i 5-3 mağlup ederek finale çıktı.

Bugün mindere çıkan diğer Türk sporcu erkekler 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ilk maçında Romanya'dan Ivan Guidea'yı 5-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

İkinci maçında Kanadalı Dillon Emmanuel Williams'ı 11-1 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi adını çeyrek finale yazdırdı.

Selahattin çeyrek finalde Macar Iszmail Muszukajev yenildi. Macar güreşçinin finale çıkması durumunda milli sporcu bronz madalya için repesaj maçına çıkacak.