: Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu

30.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:29

Aylardır maaş alamayan öğretmen ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'nın oldu. İTÜ Vakfı konuyla ilgili bir açıklama yaparak satış işleminin gerçekleştiğini açıkladı.

İTÜ Vakfı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Doğa Koleji, İTÜ ailesi bünyesinde yer alacak. Türkiye'de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğa Koleji'ni bünyesine alma kararı vermiştir.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yönettiği süreç, Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji'nin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır.

"ERDOĞAN, ALBAYRAK VE SELÇUK'A ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ"

Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji'ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır.

Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir.

Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a şükranlarımızı sunarız.

"BORÇ YAPILANDIRMASI KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR"

Şimdi çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası'nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Doğa Koleji'nin üniversitemiz bünyesine katılımının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Doğa Kolejleri'nde öğretmenlerin aylardır maaş alamadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Maaş alamayan öğretmenler, ders bırakmış ve eyleme gitmişlerdi. Veliler de öğretmenlere destek vererek genel merkez önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Yaşanan gelişmeler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji'ndeki maaş krizi hakkında soruşturma başlatmıştı.

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