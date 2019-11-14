Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı

14.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:15

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği dar gelirliye 20 yıl vadeli düşük faizli yıllık 100 bin konut için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum, dar gelirlilere yönelik yapılacak olan 100 bin konut için çalışmayı başlattıklarını ifade etti.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Kentsel dönüşümle ilgili bir strateji ortaya koyduk. 4 ana başlık altında topladık. Bizim ülkemize baktığınızda yılda 23 bin deprem meydana geliyor. 80 bin canımızı kaybettik toplamda. Bu noktada depremin terör kadar tehlikeli olduğuna inanıyorum. Nüfusumuzun yüzde 60'ı deprem bölgesinde yaşıyor. Cumhurbaşkanımız ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız demişti. Birçok inşaatımızı depreme hazır hale gelitrdik. 1.5 konutumuz var acil dönüşüm ihtiyacı olan. 5 yıl içinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde ve gönüllü olarak yapacağız diye hedef koyduk.

Düzenleme ile bir kısmını güçlendirme ile bir kısmını yüzde 50'ye kadar faiz desteğiyle yapmak istiyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde 65 bin kentsel dönüşümün başlangıcını sağladık. Bizim tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracak projeleri yapmaya çalışıyoruz. 65 bin konutun 25 binini İstanbul'da yapıyoruz. Her yıl kararlı bir şekilde projeleri gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı depreme hazırlıklı hale getireceğiz.

"DAR GELİRLİYE 100 BİN KONUT YAPACAĞIZ"

Başlattığımız 50 bin sosyal konut için 638 bin başvuru oldu. Mahalle kültürünü yansıtacak projeler olacak. 2 bin 500'ünün inşaatına başlattık. Hedefimiz 250 bin sosyal konut yapmak. Dar gelirliler için yılda 100 bin konut yapacağız. Bunun içinde çalışmalara başladık.Tüm şehirlerimizde projeler yapmaya gayret gösteriyoruz. 50 bin konutu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha yukarılara çekmek.

LÜKS KONUT VERGİSİ

5 milyon ve üzeri 150 bin ila 200 bin arası bağımsız bölüm var. Yıl sonuna kadar Tapu Kadastro'da değerlendirmeleri yapılacak. Düzenlemenin çıkmasına müteakip değerleme yapılacak. Kademeli bir şekilde bir vergilendirme söz konusu olacak.

HALİÇ'TEKİ TEMEL "ATMAMA" TÖRENİ

Bu konuya ilişkin bakan yardımcımız buna ilişkin teknik cevapları verdi. Şunu ifade etmek isterim. Dünyanın atık su arıtma tesislerine bakışı incelendiğinde, iklim değişikliği dünyanın en önemli problemlerinin başında geliyor. Tüm dünyanın tedbir aldığı süreçte atık su arıtma tesisleriyle alakalı olarak tüm dünya ileri biyolojik arıtma tesislerine geçiyor. Ülkemizde atık su tesislerinden yeniden kullanım oranı yüzde 1,2.

İBB'NİN KARARI TALİHSİZ

İklim değişiklikleriyle ilgili adımlarımızı atmak durumundayız. İBB Başkanı'nın açıklaması ve aldığı karar talihsiz. Yapmama üzerinden prim yapılıyor. Bu atık su arıtma tesisine neden ihtiyaç var? Atık sular Marmara'ya deşarj ediliyor. Bugünkü arıtma tesislerini biyolojik hale getiremezseniz denizi kurtaramazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde Haliç yanında gezilebilir, içinde balıkların yüzdüğü bir hale geldi.

"BAKANLIK OLARAK DEVREYE GİRECEĞİZ"

Tüm dünya biyolojik arıtmaya geçerken İBB Başkanı çıkıp 'Bu israf projesidir' gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz, belediyenin sorumlulukları var. Haliç'in eski haline dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız.

BOĞAZİÇİ'NDE YETKİ TARTIŞMASI

Katılımcı bir şekilde şeffaf bir şekilde çalışma yapılacak. Üzerinde çalışılıyor.