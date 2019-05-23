Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. "Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, "Bu yıl içerisinde bu 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"MÜSLÜMAN OLARAK İNANMAKTA ZORLANIYORUZ"

Yakın coğrafyamızda yaşanan hadiseler, bizi çok ciddi muhasebe yapmamız gerektiğini söylüyor.O kadar acı manzaralarla karşılaşıyoruz ki, bir Müslüman olarak inanmakta zorlanıyoruz.

İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir

Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören karanlık zihniyetin yaşananlarda rolü vardır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da hüküm süren dramların sorumluluğu, öncelikle bize Müslümanara aittir.

"DİKTATÖRLER KENDİ ÜLKELERİNİ ENKAZ YIĞININA ÇEVİREBİLİYOR"

Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz.

Problemlerimizin üzerine cesaretle gitmezsek, kimse bizim için elini taşın altına koymayacaktır.

1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır

"SON 17 YILDA HASTANE SAYIMIZI BİN 536'DAN 238 BİNE ÇIKARDIK"

Eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik alanlarında ülkemizi gerçekten farklı bir seviyeye getirdik.

Gelirine ve statüsüne bakılmaksızın herkesin en iyi hizmeti alacağı bir yapı oluşturduk.

Son 17 yılda hastane sayımızı bin 536'ya yatak sayısını 238 bine çıkardık.

Kapına hasta geldiği anda, içeri alacaksın, ilk müdahaleni yapacaksın. Bakın nereden nereye geldik.

Şehir hastaneleriyle beraber Türkiye büyük bir devrim yaşıyor. Avrupa buraya gelmeye başladı, İskandinav ülkeleri hastalarını buraya göndermeye başladı.

"BU YIL 29 BİN 689 YENİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK"

Sağlık personelimizin sayısını da 1 milyon 11 bine ulaştırarak, sağlık sisteminin insan kaynağını güçlendirdik.

Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık.İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz.

2023 yılında toplamda 44 bin 400 yatak kapasiteli şehir hastanesini vatandaşların hizmetine açmayı planlıyoruz.