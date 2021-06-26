Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor

Son dakika: Kanal İstanbul için tarihi gün geldi. 'Çılgın Proje'nin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tören sonrası Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için ilk kazma vurulacak.

Yıllardır konuşulan Kanal İstanbul için tarihi bir an yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Çılgın Projem" dediği Kanal İstanbul için ilk kazma vuruluyor. Proje kapsamında Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyor.

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