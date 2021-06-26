Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Kanal İstanbul için tarihi gün geldi. 'Çılgın Proje'nin temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tören sonrası Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için ilk kazma vurulacak.

Yıllardır konuşulan Kanal İstanbul için tarihi bir an yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Çılgın Projem" dediği Kanal İstanbul için ilk kazma vuruluyor. Proje kapsamında Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
Erdoğan Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
Erdoğan Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
Kanal İstanbul temel atma alanına 'Ya Kanal Ya İstanbul' pankartı astılar
Kanal İstanbul temel atma alanına "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor - Haberler Ekonomi
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