Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim çılgın projem" dediği Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonunda atılacağını söyledi.
Çamlıca Kulesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin ısrarla karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi hakkında da konuşan Erdoğan, temel atma için haziran ayının sonunu işaret etti. Erdoğan, "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...