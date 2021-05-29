Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim çılgın projem" dediği Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonunda atılacağını söyledi.