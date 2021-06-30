Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
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Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz

Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altyapı deplase çalışmalarının ardından Kanal İstanbul'un kazısına da süratle başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıklıkla gündeme gelen Kanal İstanbul projesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

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Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz - Haberler Ekonomi
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