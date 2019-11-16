Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT konusunda yeni bir açıklama yaparak, "Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum." dedi.

16.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:21

Fatih, , Topkapı ve Zeytinburnu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan EYT yasasının çıkmayacağını söyledi.

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Haber Videosu: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Seçim kaybetsem bile bu işte yokum
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