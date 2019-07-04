Son Dakika! Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı

Son Dakika! Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı

Son dakika! Çiftlik Bank davasında mahkeme 2 sanığın tahliyesine karar verdi. Böylece tutuklu sanık kalmadı. Mahkeme, tahliye ettiği Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi ve yazılımcısına ayda 1 karakola imza atma şartını getirdi.

Son Dakika! Çiftlik Bank davasında 2 sanık tahliye edildi, böylece tutuklu sanık kalmadı

Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur'un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın'ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

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