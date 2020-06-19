Son dakika... CarrefourSA arabalı açık hava sinemasında bu hafta "Hedefim Sensin" izlendi
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Son dakika... CarrefourSA arabalı açık hava sinemasında bu hafta "Hedefim Sensin" izlendi

Gelen son dakika haberine göre CarrefourSA, arabalı açık hava sinemasının ikincisini, Pepsi ve Çerezza sponsorluğunda 18 Haziran akşamı İstanbul'daki Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkı düzenledi.

Son dakika... CarrefourSA arabalı açık hava sinemasında bu hafta
19.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:54

CarrefourSA, arabalı açık hava sinemasının ikincisini, Pepsi ve Çerezza sponsorluğunda 18 Haziran akşamı İstanbul'daki Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkı düzenledi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, haziran ayında 200 TL ve üzeri alışveriş yapıp arabalı açık hava sinemasına katılmak için SMS atan ilk 80 kişinin katıldığı gecede başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri'nin üstlendiği "Hedefim Sensin" filmi gösterildi. Film başlamadan önce izleyicilere ay çekirdeği ve gazlı içecek ikram edildi.

Sosyal mesafe kuralları ile açık hava sineması

CarrefourSA'nın arabalı açık hava sinemasına katılan araçlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak, içinde en fazla 3 kişi olmak kaydıyla alana alındılar. 65 yaş üzeri müşteriler, bu yaş grubuna uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile etkinliğe katılamazken alanda araç içinde maske takılması kuralı uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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