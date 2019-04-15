Son Dakika! Bu Geceden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Eşel mobil uygulaması kapsamında ÖTV'den karşılanmak üzere, benzinin litre fiyatına 22 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapıldı.

Zamlar, ÖTV'den karşılandığı için pompa fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.

İşte Epgis'in benzin ve motorin zammı ile ilgili açıklaması:

Akaryakıtürünlerinde ÖTV düzenlemesi;

16/04/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 22,

Motorinde18 krş/lt

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.