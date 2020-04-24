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Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 29 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

24.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:20
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 29 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 29 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,88 TL'den satılan benzinin litresi 5,17 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi İzmir'de 4,99 TL'den 5,28 TL'ye, Ankara'da ise 4,98 TL'den 5,27 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
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Ekonomi Manşet

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