Son Dakika! Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var
Son dakika! Brezilya Seri A takımlarından Flamengo'nun antrenman sahasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, büyük bir trajediyle karşı karşıya. Kırmızı-siyahlı kulübün antrenman tesislerinde yangın çıktı ve altyapıdan 10 futbolcu hayatını kaybetti.
YANGININ SEBEBİ BİLİNMİYOR
Flamengo genç takımının kaldığı tesiste hayatını kaybeden gençlerin yaşları 14 ile 17 arasında değişiyor. Oyuncular yurtta uyurken çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Globo Esporte'nin haberine göre biri yaralı olarak kurtarılan üç kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
YORUMLAR (1)
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Ulan dün gol atmadınız tamam beddua ettikde bu kadarda değil ?Cevap Yaz Yayından Kaldır