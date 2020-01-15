: Son dakika: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

15.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:14

Borsa İstanbul 121 bin 579 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. BİST daha önce 2018 yılında rekor seviyede yükseliş yaşamıştı. Yükseliş serisine 2020 yılında da devam eden Borsa İstanbul en son 29/01/2018 tarihinde 121 bin 531 puanı görmüştü.

Ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul'a da yatırımcıların ilgisi artmaya başladı.

Ayrıntılar geliyor...

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