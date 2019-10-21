Son Dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla atandı

21.10.2019 18:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mehmet Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uzun süre ABD'de yargılanan ve 32 ay hapis cezası alanHakan Atilla'nın yeni görevini sosyal medya hesabından açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

BORSA İSTANBUL DA AÇIKLAMA YAPTI

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada da Hakan Atilla'nın yeni görevi duyuruldu. Açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21 Ekim 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Genel Müdürlük görevine Mehmet Hakan Atilla seçildi. Atilla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Borsa İstanbul A.Ş.'nin yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu. Murat Çetinkaya'nın, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmasından sonra Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi" denildi.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

NE OLMUŞTU?

Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, 'kara para aklama' iddiasıyla ilgili ise Atilla'nın masum olduğuna karar vermişti. 32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019'da tahliye edilmişti.