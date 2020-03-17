Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul, yüzde 5 olarak aşağı ve yukarı yönlü uygulanan devre kesici tetikleme oranının sadece aşağı yönlü olarak kullanılacağını açıkladı. Yukarı yönlü devre kesici ise ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı.

Borsa İstanbul, 13 Mart'tan itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı. İlgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a şu açıklama yapıldı:

Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruyakadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda % 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir.

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsada alım-satım yaparken yatırımcıların yaşadığı en önemli sorunlardan birisi de güvendir. Hisse senetlerinin ve diğer yatırım araçlarının değerlerini speküle etmek isteyen art niyetli kişilere karşı Borsa İstanbul tarafından alınmış bazı önlemler vardır. Bunlardan birisi de borsada devre kesici uygulamasıdır.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda 'Otomatik Seans Durdurma' sistemi bulunmaktaydı. Bu sistem 2015 yılında yerini 'Borsada devre kesici' uygulamasına bıraktı. Birbirleriyle benzerlikleri olan her iki sistemde de temel amaç yatırımcıyı her türlü spekülatif hareketlere karşı korumaktır.Ancak borsada devre kesici uygulamasında bazı farklar bulunmaktadır. Devre kesici uygulamasındaki bu farkların hepsi, kişilerin borsadaki işlemlerini daha güvenli yapması ve risklerden korunmalarına yöneliktir.

Devre kesici uygulamasının temelde en bilinen özelliği; uygulamanın seans sırasında sadece işlem gören bölümünde aktif olmasıdır. Seans sonunda bu uygulama devrede olmaz. Seans süresince hisse senetlerinde ve diğer yatırım araçlarında yaşanan anormal dalgalanmaların devre kesici uygulamasıyla önüne geçilir.

Kısacası borsada devre kesici uygulaması fiyat düzenleyici görevini yerine getirmektedir. Kişilerin yatırım araçlarında önemli düzeyde yaşanacak değişimlerde mağdur olmasının önüne geçmek ve değişimlere engel olmak amacıyla uygulanmaktadır.