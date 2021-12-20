Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak. Karşılaşmaya Ahmed Bin Ali Stadı ev sahipliği yapacak.

2020-21 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçının, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağı açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"KATAR'DA OYNANA CAK"

"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak."

Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak

Finalin oynanacağı Ahmed Bin Ali Stadı:

Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak

Ayrıntılar geliyor...

Şampiyonluk oranlarında tarihi fark! Listede yeni favoriler var

Şampiyonluk oranlarında tarihi fark! Listede yeni favoriler var

 Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte Türkiye'yi ayağa kaldıran o skandal sözler

Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte Türkiye'yi ayağa kaldıran o skandal sözler

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
Brütüs:Aynen. Haklısın Vatandaş Rıza. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Brütüs:1.5 milyon nüfuslu katar meğer ne büyük bir ülkeymiş. Cevap Yaz 0 21 Yayından Kaldır
vatandaş rıza:Katarın kendi nüfusu 400 bin diğerleri orada calışan hizmetkarları 1 18 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title