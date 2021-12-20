Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak
Son dakika: 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak. Karşılaşmaya Ahmed Bin Ali Stadı ev sahipliği yapacak.
2020-21 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçının, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağı açıklandı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"KATAR'DA OYNANA CAK"
"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak."
Finalin oynanacağı Ahmed Bin Ali Stadı:
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