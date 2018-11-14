Beşiktaş, Tolgay Arslan'ı Kadro Dışı Bıraktı

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde maaşının TL'ye çevrilmesini istemeyen ve devre arasında etli pilav yediği iddia edilen Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır."

DEVRE ARASINDA ETLİ PİLAV YEMİŞTİ

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Başakşehir maçının ilk yarısı sonunda soyunma odasına girdiğinde yedek soyunan Tolgay'ı etli pilav yerken yakaladı. Adeta çılgına dönen siyah-beyazlı teknik patronun hışmına uğrayan yıldız futbolcunun, `Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.