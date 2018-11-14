Beşiktaş, Tolgay Arslan'ı Kadro Dışı Bıraktı
Beşiktaş, Tolgay Arslan'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığını resmi sitesinden duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde maaşının TL'ye çevrilmesini istemeyen ve devre arasında etli pilav yediği iddia edilen Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır."
DEVRE ARASINDA ETLİ PİLAV YEMİŞTİ
Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Başakşehir maçının ilk yarısı sonunda soyunma odasına girdiğinde yedek soyunan Tolgay'ı etli pilav yerken yakaladı. Adeta çılgına dönen siyah-beyazlı teknik patronun hışmına uğrayan yıldız futbolcunun, `Hocam zaten beni hiç oynatmıyorsun ki" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
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tolgay abi boşver pilavı falan devre arasında kebapçıya gidek mi. bildiğim çok güzel bir yer varCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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iyi pizza siparişi wermemiş yedek kulubesineCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Enfilasyon firlamis millet ac asgari ucret yetmiyor hersey 2 katina cikmis anca laf lafla peynir gemisi yurumez az laf cok icraat lazim konusmasini iyi bilenler nerdeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Takım havucu yemiş, tolgaya pilav çok değil.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Okunmuş pilav o gulmeyin carpilirsiniz...Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır