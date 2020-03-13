Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu Son dakika: Beşiktaş Kulübü, Mesut Bakkal'ın "Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" açıklamasının ardından resmi sitesinden "1986-1987 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabında 1986-1987 sezonunda Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını itiraf etmesinin ardından Beşiktaş harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF'ye tescilli Teknik Direktör Mesut Bakkal, yazmış olduğu 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' isimli kitapta, 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynayan Denizlisporlu oyuncuların tamamının doping içeren madde kullandığını itiraf etmiştir. TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesinde belirtildiği üzere, bir müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Ayrıca performans artırıcı ilaç almak suretiyle doping kuralı da açıkça ihlal edilmiştir. Söz konusu açıklamalar utanç verici olmakla birlikte, hukuken soruşturma ve kovuşturma imkanının halen bulunması nedeniyle TFF'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz.

"MESUT BAKKAL'IN FUTBOLLA İLGİLİ HER TÜRLÜ FAALİYETTEN MEN EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Bugün TFF'ye gönderilen ve ekte yer alan dilekçemiz ile; 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş – Denizlispor müsabakasının Kulübümüz lehine 3-0 hükmen galibiyet ile tescil edilmesini, 1986-1987 sezonuna ilişkin lig tescilinin iptali, sıralamanın yeniden düzenlenerek söz konusu geçerli olan averaj kurallarının da dikkate alınarak 1986-1987 Süper Lig Şampiyonu olarak Kulübümüzün tescil edilmesini, Mesut Bakkal isimli teknik direktör hakkında TFF Talimatları'nın ilgili hükümlerince sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini,

İlgili müsabakada teşvik primini veren kulüp ve teşvik alan kulübün yöneticileri, müsabakada yer alan ve halen futbol ailesi içerisinde bulunan ilgili kulübün teşvik primi ve doping maddesi alan futbolcuları, teknik adamlarının tespit edilip sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla"

"İKİŞER DESTE BİR MİLYON ALDIK"

Mesut Bakkal, "Mesut Bir Adamın Hikayesi" kitabında "Otele kendimizi attık. Ali İpek geldi. 'Paralar Denizli'de dağıtılacak.' dedi. Biz de stoper Kayış Ahmet'i doldurduk. O çıktı, 'Bu paralar burada dağıtılacak!' dedi. Hemen odaya çıktık. İkişer deste bir milyon aldık. Herkes nemalandı. Kaleci Adnan 18 yaşındaydı. O da aldı. Nihat Hoca hemen aldı kaçtı. İzmir'e kahraman gibi indik. Galatasaray bizi Tenis Kulübü'nde ağırladı. O gün Galatasaray'ın maç yaptığı Antalya'dan gelen futbolcular oldu, mesele Arif Kocabıyık gibi." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBIYLA ŞAMPİYON OLDU

1986-1987 sezonunda Beşiktaş, evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek son haftaya 1 puan önde girdi. Ve son hafta evinde Eskişehirspor'u da 2-1 yenen Galatasaray, Beşiktaş'ın 1 puan önünde; 54 puana ulaşarak, 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu. O gün 90 dakika sahada kalan Mesut Bakkal, bir de sarı kart görmüştü.

Mesut Bakkal