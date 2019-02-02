Beşiktaş'tan Alman Gazetesi Bild'in "İflas Ediyorlar" Haberine Açıklama

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Bu haber sonrası Beşiktaş yönetimi ise harekete geçip haberle ilgili dava açma kararı aldı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, haberin gerçekle bir ilgisi olmadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN İFLAS TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Bild'de yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig'de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir."

"GERÇEKLERLE İLGİSİ YOKTUR"

Bild Gazetesi'nin Beşiktaş haberinin ardından siyah-beyazlı yönetim devreye girdi ve Alman gazetesine dava açma kararı aldı. Beşiktaş'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Alman gazetesi Bild'in 116 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur.

Aksine, son yıllarda UEFA temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir.

Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız.

Konuyla ilgili Almanya'da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla"