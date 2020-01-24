Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti
Son dakika: Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Avcı'nın ardından Sportif Direktör Ali Naibi ile de yollar ayrıldı. Avcı, Beşiktaş'ın başında çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.
BEŞİKTAŞ İLE ÇIKTIĞI 28 MAÇTA 14 MAĞLUBİYET YAŞADI
Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 28 maça çıktı. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 14 kez sahadan mağlup ayrıldı.
ALİ NAİBİ İLE DE YOLLAR AYRILDI
Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından bu sezon tüm transferlerde tek yetkili olan Sportif Direktör Ali Naibi ile de yollar ayrıldı.
Haber Videosu: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti
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Kötü de o kadar da kötü değil Bu takım Ahmet Yıldırım Yasin Sülün Stavrum Bayram Bektaş larla şampiyonluk kovalamış takımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nihayet, yonitimde gitmesi lazimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fukooooooo yaktin bjk yi indirdin cebine milyon euro, lari birde agir fatura birakip kactin bjk , ka baskanligindan basta kumbara oguzhani vede diyerlerinide yaninda giderken alip getirseydin yaptirdigin bes yildizli otellerinde bir kismini garson bir kisminida kapi bekcisi olarak calistirirdin batirdin bjk. yi fukooooooooCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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8TAŞIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ TOMBALACI PASCAL NOUMACevap Yaz Yayından Kaldır
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darısı gsarayın başınaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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cok sukur. . .Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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SONUNDACevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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SERGEN GELİYOOOOR ELBET BİRGÜN KAVUŞACAKTIK. . . VE OGÜN GELDİCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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zidane gelse ne olacak sanki ilk yarı kazınılan puanları hiç bir teknik ekip beşiktaş ta toplayamazCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ohbe gitti sonunda ugursuz avciCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır