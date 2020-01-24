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Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti

Son dakika: Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Avcı'nın ardından Sportif Direktör Ali Naibi ile de yollar ayrıldı. Avcı, Beşiktaş'ın başında çıktığı 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı.

24.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:20
Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti

Kulübü, teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.

BEŞİKTAŞ İLE ÇIKTIĞI 28 MAÇTA 14 MAĞLUBİYET YAŞADI

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 28 maça çıktı. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 14 kez sahadan mağlup ayrıldı.

ALİ NAİBİ İLE DE YOLLAR AYRILDI

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından bu sezon tüm transferlerde tek yetkili olan Sportif Direktör Ali Naibi ile de yollar ayrıldı.


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: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti
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