Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Son dakika: Beşiktaş, İtalyan temsilcisi Fiorentina'da forma giyen Ganalı futbolcu Kevın-Prınce Boateng'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinin ardından Boateng ile sözleşme imzalanacak.
Ara transfer döneminin son gününde Beşiktaş bombayı patlattı. Siyah Beyazlılar, Ganalı futbolcu Kevın-Prınce Boateng'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.
SEZON SONUNA KADAR 350 BİN EURO KAZANACAK
Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine dakikalar kala Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Boateng, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar 350 bin euro kazanacak.
BU SEZON BİR GOL ATMA BAŞARISI GÖSTERDİ
Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkan Ganalı futbolcu Kevın Prince Boateng, 1 gol atma başarısı gösterdi.
Haber Videosu: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı
-
Şaka dimi bu adam hiçmi araştırmadı beşiktaşıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bu denyonun gezmedigi Ülke kalmadi siz bombadan bahsediyorsunuz. Dikkat etsinlerde bomba ellerinde patlamasin.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
Ne GS ne fener ne bjk . Hiçbir takım transfer yapmayı haketmiyor. Agizina kadar borçlu kulüpler . Bence acilen takımların özelleştirilmesi satilmasi işleri gündeme gelmesi lazim. Hoş özellikle fenerin ederi borcunu kurtarmazCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Türkiye''de yatış yapar.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Kurtarıcı:))) alemsin 8taşCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
-
Ya 6saray bu adam Malcao dan iyidir. Sen içini ferah tut1 Yayından Kaldır
-
çok ayıp biz size 6 taş dedikmi2 Yayından Kaldır
-
shopla eline atkıda vermişlerr :DCevap Yaz 8 Yayından Kaldır