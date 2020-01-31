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Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Son dakika: Beşiktaş, İtalyan temsilcisi Fiorentina'da forma giyen Ganalı futbolcu Kevın-Prınce Boateng'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinin ardından Boateng ile sözleşme imzalanacak.

31.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:31
Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Ara transfer döneminin son gününde bombayı patlattı. Siyah Beyazlılar, Ganalı futbolcu Kevın-Prınce Boateng'i 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

SEZON SONUNA KADAR 350 BİN EURO KAZANACAK

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine dakikalar kala Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Boateng, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar 350 bin euro kazanacak.

BU SEZON BİR GOL ATMA BAŞARISI GÖSTERDİ

Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkan Ganalı futbolcu Kevın Prince Boateng, 1 gol atma başarısı gösterdi.


Haber Videosu

: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı
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