Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek - Haberler Spor
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Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek

Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: 5 Ocak 2022'de Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek.

TFF, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçını Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak."

Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek

Finalin oynanacağı Ahmed Bin Ali Stadı:

Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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