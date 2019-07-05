Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı

Beşiktaş, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cyle Larin'in Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiralandığını açıkladı.

Larin, Zulte Waregem formasıyla

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.