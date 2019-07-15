Beşiktaş, Atınç Nukan'ı transfer etti

Beşiktaş, eski oyuncusu Atınç Nukan'ı transfer etti. Siyah-beyazlı takım, 25 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Transferin sessiz takımı Beşiktaş, ilk transferini stoper bölgesine yaptı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

ATINÇ NE KADAR KAZANACAK?

Önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenilirken, Atınç Beşiktaş'tan yıllık 450 bin euro alacak.

BEŞİKTAŞ 6 MİLYON EUROYA SATMIŞTI

Beşiktaş altyapısından yetişen Atınç Nukan, 2015 yılında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya Ligi ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.

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