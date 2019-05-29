Beşiktaş, Adem Ljajic'i KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Adem Ljajic'i 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bonservis ücreti, 2 yılda ödenecek

Beşiktaş, Adem Ljajic'in 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılarak kadroya katıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralananprofesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe ilave 3futbol sezonuiçin 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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