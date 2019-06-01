Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Son dakika! Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş'ten boşalan Teknik Direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdi.

Siyah beyazlı kulüp adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Abdullah Avcı'yı resmi twitter hesabından açıkladı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz.

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YORUMLAR (1)

  • AHLAK POLİSİ:
    HAYYLLİ UĞULLİ OSSUĞ EBDÜLLEH AVCİ GARTALIMIZI İNŞALLEH UÇURECEKKK YAAA HECİİİİ
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