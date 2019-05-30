Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı
Beşiktaş Kulübü, Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş Kulübü, Başakşehir ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
İŞTE BAŞAKŞEHİR KULÜBÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMA
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.
Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.
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Evet arkadaslar Besiktas artik seneye rakibimiz degildir Fener desen zaten onlarin yeniden yapilanmasi en az 5 yil alir ve Cim bom ve Efsane hocamiz Fatih Terimede artik önümüzdeki 5 yillik sampiyonluklar simdiden hayirli olsun egerki Besiktasin basina Sergen Yalcin veya Okan Buruk gelse rakibimiz olabilirdi ama bu basiretsiz Abdullah Avci ile ancak hayal olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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kardesim sen sozlesmesini fesih edince adamlar para aliyor. teknik direktorunu bedavaya mi yolladin ayiotir yani. sozlesme fesih bedeli olarak bjknin basaksehire en az 2 milyon euro vermesi gerekmezmi. nerde profesyonellikCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yazıklar olsun fikret. artık maçları tek izle.Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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abdullah bu işi iyi biliyor ki başakşehir buralarda isabet olmuşCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Artık Beşiktaşın maçları zevksiz olacak. Gol kısırı Abdullah taktikleri ile.Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır