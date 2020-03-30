Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor Son dakika: Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzine 8 kuruş indirim, motorine ise 6 kuruş zam bekleniyor.

Petrolde yaşanan tarihi düşüş sonrası fiyatlarda dalgalanma devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 40-45 dolar civarlarından 23 dolara kadar geriledi. Bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzine 8 kuruş indirim, motorine ise 6 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Dağıtım şirketi ve bölgesel değişiklikler göstermekle beraber halihazırda benzin 5,31 TL, motorin 5,40 TL'den satılıyor. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı 5,23 TL'ye düşecek. Zam sonrası motorinin litre fiyatı ise 5,46 TL olacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

FİYATLARDA SÜREKLİ BİR DALGALANMA YAŞANIYOR

Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor. En son 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş zam gelmişti.