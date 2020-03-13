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14 Mart, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 51 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

13.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:30
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 51 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"14 Mart tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 51 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

İndirim gerçekleşirse benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 TL'den 5,53 TL'ye, Ankara'da 6,13 TL'den 5,62 TL'ye, İzmir'de ise 6,14 TL'den 5,64 TL'ye düşecek.

3 GÜN ÖNCE BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası motorin fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi

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Benzine 51 kuruş indirim geldi

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