Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek Son dakika: Tarihte ilk kez eksi düzeyleri gören petrol fiyatları sonrasında akaryakıtta bu gece yarısından itibaren motorinde 41 kuruş, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol ve akaryakıtta eşine az rastlanır bir uğraktan geçiliyor. Brent petrolün ardından uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatları da sert biçimde düştü. Benzinin tonu 195 dolardan 146 dolara, motorinin tonu 237 dolardan 192 dolara kadar düştü. Bu gece motorinde 41, benzinde 31 kuruş indirim bekleniyor. Bu indirimin ardından benzin ve motorinin litresi 5 TL'nin altına düşecek. TÜPRAŞ çıkışlı litre fiyatı (vergiler ve paylar hariç) da 70-75 kuruşa kadar gerileyecek.

Koronavirüs salgını sonrasında petrol ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam ediyor. Brent petrol, 16 dolardan işlem görüyor. Petrolü, akaryakıt fiyatları izledi.

BENZİN VE MOTORİN 5 TL'NİN ALTINA DÜŞECEK

Küresel piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan 146 dolara, motorinin tonu 237 dolardan 192 dolara geriledi. Bu gelişmeye bağlı olarak motorinde 41, benzinde 31 kuruş indirim hesaplanıyor.

Bu indirimin ardından benzinin litresi (şehir ve akaryakıt dağıtım şirketlerinde küçük farklar olabilir) 4 TL 97 kuruşa, motorinin litresi de 4 TL 86 kuruşa kadar inecek. Peki, TÜPRAŞ çıkışlı benzinin litre fiyatı ne olacak? Benzinin (ÖTV+KDV, TÜPRAŞ, dağıtım şirketi ve akaryakıt şirketleri payları hariç) litre fiyatı 70-75 kuruşa kadar gerileyecek.