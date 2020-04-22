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Ekonomi, Haber

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi

Son dakika: Petrol fiyatlarının düşüşüyle benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi. EPGİS'in açıklamasına göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına 31 kuruş indirim geldi. Bu indirimlerin ardından benzin ve motorinin litresi 5 TL'nin altına düştü.

22.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:49
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi

Küresel piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan 146 dolara, motorinin tonu 237 dolardan 192 dolara geriledi. Bu gelişmeye bağlı olarak motorinde 41, benzinde 31 kuruş indirim gerçekleşti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 23/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 41, Benzinde 31 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,21 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,72 liraya, İzmir'de 5,23 liradan 4,82 liraya inecek.

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,38 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,07 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 4,98 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
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