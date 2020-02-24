Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi

24.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:56

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 16 kuruş zam geldi. Fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"25 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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