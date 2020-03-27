Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor Son dakika: Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle benzine 13 kuruş zam bekleniyor.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişim nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sürekli bir dalgalanma yaşanıyor. En son 26 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 7 kuruş zam gelmişti. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre şimdi de benzine 13 kuruş zam bekleniyor.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya, İzmir'de 5,17 liradan 5,30 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.