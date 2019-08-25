Son Dakika: Tarih belli oldu! Benzin ve motorine zam geliyor

25.08.2019 15:56

Benzin ve motorine zam göründü. Uluslararası piyasalarda yükselen ürün fiyatları, benzinde 16 kuruş, motorinde 11 kuruşluk artışı gündeme getirdi. Zamlar 27 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Uluslararası piyasalarda benzin ton fiyatının 565 dolardan 575 dolara, çıkması araç depolarına fiyat artışı olarak yansıyacak. Bu çerçevede pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren benzinde 16 kuruş, motorinde 11 kuruş artış yapılması bekleniyor.

20 Ağustos'ta ise litre bazında benzine 6 kuruş, motorine 17 kuruş zam gelmişti.