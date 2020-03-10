Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akaryakıt indirimi müjdesinin ardından beklenen açıklama geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde indirim geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada benzin ve motorin için indirim müjdesi vermişti. Erdoğan'ın müjdesinin ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) beklenen açıklama geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim geldi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"11 Mart tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 60, motorinde 56 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,74 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,23 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 5,75 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,73 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,13 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

NEDEN İNDİRİM GELDİ?

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin Cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri ve 7 saat süren toplantıda ek üretim kesintisi konusunda anlaşamaması petrol fiyatlarında sert bir düşüşe neden oldu. Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'dan fazla gerileme oldu. Yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.