Son Dakika! Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor

Benzine 16 motorine ise 20 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zam kararı bu gece yarısından itibaren uygulamaya geçecek.

ZAMMI TETİKLEYEN UNSURLAR

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki artış, yurt içinde de dolar kurunun yükselmesi, pompa fiyatlarında zammı tetikleyen unsurlar olarak gösteriliyor.

FİYATLAR ARTTI

Aralık ayında 50 dolar düzeyinde olan brent petrol 60 doları aşarken, uluslararası piyasalarda metrik ton benzinin fiyatı 20 dolar, motorinin fiyatı ise 15 dolar arttı.

SALI GÜNÜ ZAM GELMİŞTİ

Son olarak geçen Salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.