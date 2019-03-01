Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

SEVK TARİHLERİ 3 VE 22 NİSAN OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Buna göre 16. dönem için sevk tarihi 30 Mart'tan 3 Nisan'a çekildi. 19. dönem için 20 Nisan'da başlayan sevk tarihi 22 Nisan olarak değiştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının açıklamaları şöyle: