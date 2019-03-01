Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
Son dakika! Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.
SEVK TARİHLERİ 3 VE 22 NİSAN OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
Buna göre 16. dönem için sevk tarihi 30 Mart'tan 3 Nisan'a çekildi. 19. dönem için 20 Nisan'da başlayan sevk tarihi 22 Nisan olarak değiştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamaları şöyle: