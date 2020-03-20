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Sağlık, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

20.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:39
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, koronavirüs salgını riski ile mücadele sürecinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için özel sektörle işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bakanlık, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Corona Virüsü ile mücadele kapsamında etil alkol, kolonya ve dezenfektan üreticileri ile yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kolonya ve dezenfektan üretiminin hammaddesi etil alkolün üreticilerimize arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon halinde 13 Mart 2020 tarihinde EPDK'dan benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasını talep ettik. EPDK aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldı. Böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğini önemli ölçüde sağlamış olduk" denildi.

Bu süreçte, etil alkol üreticisi olan Konya Şeker, Türk Şeker, Tezkim ve Tarkim firmalarının arz talep dengesizliği dolayısıyla oluşan fiyat artışlarının önüne geçme konusunda milli bir duruş sergileyerek, irade gösterdiklerine vurgu yapıldı.

FİYATLARINI ARTIRMAYACAKLARINI TAAHHÜT ETTİLER

Açıklamada, "Günlük üretimleri toplam 335 bin litre olan bu firmalarımız, piyasada oluşan yüksek fiyatlarda indirime gittiler. Bu firmalarımız, ulusal ve bölgesel ölçekte çalışan kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin tümüne en üst düzeyde gayret göstererek ürün tedarik etmektedirler. Bunun yanında kolonya üreticilerimizden de Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmaları salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak

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Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak

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Haber Yorumları (13)
500
............: ÜRETİCİLER ARTTIRMIYOR FİYATLARI SATICILAR ARTTIRIYOR.
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ENSTİEN: Kim ne yaparsa kendine yapar sen komşunu düşünmüyosan o da seni düşünmez sen insanını düşünme Kolonya alınacak Zam yap Çadır alacak Zam yap Maske Alacak Zam yap sonra bundan sonra fiyatlara zam gelmeyecek de hee ben de şey diyim Sen Zam Yap millet kapış kapış alacak
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HAKKI: 8 liraya aldığım kolonyanın şişesi olmuş 25 lira nasıl artış yok .
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GAZİ: Zaten geçirdiler fiyatlara 3 liralık kolonya 15 lira oldu
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ALİ: Sevineceğimiz şeye bak!!Milyonlarca indan işsiz kaldı buna bi çözüm bulunması lazım öncelikle.
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YORUMS: Yaw he hee
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FARUK: Üreticiler sağolsunlar fiyatları artırmıyorlar ama satıcılar 5 kat 10 kat ücret alıyor. Sadece üreticilerin değil satıcıların da ADAM olması lazım.
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ÖMER: Az önce aldık tanesi 30 lira kolonyanın. Bursa da her yer de fiyatlar bu şekilde. Denetleme falan da yapan yok.
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HACI: 15 liralık eyüp sabri 45 lira olmuş iyiki zam yok
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EST: Adamlar üretmiyorki fiyatı arttırsın.
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500
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